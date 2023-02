Parazão: Ônibus do Independente, adversário do Remo, quebra durante viagem a Belém; veja

Adversário do Remo na estreia do Parazão, o Independente teve mais um imprevisto na vinda a Belém. Se na primeira vez foi a suspensão do estadual, quando o time estava na capital paraense, agora, o ônibus que levava o grupo para enfrentar o Remo quebrou entre Moju e Alça Viária, em torno de 128 km de distância da capital paraense.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Segundo informações do presidente do Galo Elétrico, Rosalvo Fernandes, foram mais ou menos três horas de espera até chegar uma nova condução. O clube não divulgou o local, mas planeja um treino ainda neste sábado (3), véspera da estreia no estadual.

Ônibus Independente Divulgação Divulgação

VEJA MAIS

Remo e Independente se enfrentam neste domingo (5), às 17h, no Estádio do Baenão. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.