Parazão 2025: Tuna Luso e Clube do Remo fazem novo clássico estadual neste domingo (9); confira

Tuna Luso e Clube do Remo fazem o segundo clássico da temporada, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. Os dois times se enfrentam neste domingo, às 18 horas, no Mangueirão. A partida coloca em xeque a liderança do estadual, hoje nas mãos do Leão Azul paraense, enquanto a Águia Guerreira tenta alcançar o topo da tabela.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No momento, três pontos separam os dois times. A Tuna Luso vem em quinto lugar, com sete pontos, fruto de duas vitórias, um empate e uma derrota. Na rodada anterior, o time comandado pelo técnico Ignácio Neto goleou o Cametá em casa, apagando a ressaca da derrota para o Paysandu, a segunda na temporada.

Para este jogo, o treinador deve contar com todos os titulares. Em outra frente, a diretoria do clube firmou uma parceria com a FPF e Defensoria Pública do Estado, que vai permitir o acesso gratuito de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade aos jogos do clube.

Os ingressos foram destinados aos jovens atendidos pelo Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente (Naeca), inicialmente contemplando duas instituições: a Unidade de Atendimento Dulce Accioli e a Unidade Esperança, localizada no distrito de Icoaraci.

Por outro lado, o Leão Azul chega um tanto fragilizado, após a eliminação precoce na Copa Verde, ao perder para o São Raimundo-RR. Mas, se na competição regional o time patinou em campo, no Parazão a realidade é outra. O Remo soma três vitórias e um empate na última rodada.

Assim como o rival, o técnico Rodrigo Santana deve contar com todas as peças, exceto o atacante Guty, que sofreu uma fratura na face e precisou ser operado com urgência. Os demais estão à disposição da comissão técnica. O time quer a vitória para se distanciar do Paysandu, que vem na cola do Remo com um ponto a menos, enquanto os azulinos lideram a primeira fase com 10 pontos.

Ficha Técnica

Data: 09/02/2025

Hora: 18h

Local: Mangueirão

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Acácio Menezes Leão

Quarto Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

VAR: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Tuna Luso: Locão; Wander, Dedé, Marlon, Wesley; Renan Metz, Kauê, Paranhos; Jayme, Alex Silva e Edgo.

Técnico: Ignácio Neto

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Iván Alvariño, Reynaldo, Lucão; Giovanni Pavani, Dodô, Edson Kauã; Felipe Vizeu, Jaderson e Pedro Rocha.

Técnico: Rodrigo Santana