Jogador 'coringa', Anderson Uchôa aprova esquema tático do técnico do Remo; saiba mais

Há oito rodadas do fim da primeira fase, a Série C começa a conhecer os candidatos a uma vaga na fase final da competição. Os oito primeiros passam à fase seguinte e em seguida dividem-se em dois grupos, de onde sairão os finalistas e os classificados à Série B. Para compor essa elite, o Clube do Remo precisa fazer o dever de casa e para isso, vem aprimorando a parte tática com o uso de recursos que modificam funções dentro do grupo.

O caso do volante Anderson Uchôa tem sido esse. Embora a origem do atleta seja a cabeça de área, contra o Volta Redonda ele atuou mais recuado, próximo dos zagueiros Daniel Felipe e Marlon. Segundo o atleta, a ideia do técnico Paulo Bonamigo é dar mais consistência à defesa e variar funções que possam ajudar na construção das jogadas.

"Uma função que eu gosto de fazer, ficar entre os zagueiros para fazer a construção da jogadas, logo em seguida saindo, na opção de volante também. Já treinei de zagueiro com o Bonamigo, já joguei de zagueiro com outro treinador. É uma função que conheço um pouco", comenta o Uchôa.

Tamanha articulação tática, no entanto, não tem evitado o fracasso do time nas partidas fora de casa. Até aqui foram quatro derrotas e uma vitória contra o Confiança, pela quarta rodada, fato que tem sido bastante observado durante os trabalhos com bola durante a semana.

"A gente teve um desempenho bom dentro de casa. Acho que pecamos fora, onde não conseguimos nenhuma vitória, mas eu acho que foi uma boa primeira fase. Vencemos os jogos em casa, tirando o empate contra o São José", reforça, ciente de que o time tem nova missão pela Série C, desta vez em casa, contra a equipe piauiense do Altos.

"Agora temos esse adversário e esperamos conseguir mais três pontos. Na Série C não tem jogo fácil, as equipes da parte de baixo vencem as de cima, então temos que ter cuidado e correr atrás dos pontos", encerra.