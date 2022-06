Remo divulga venda de ingressos para o jogo contra o Altos-PI, pela 11ª rodada da Série C; veja

Precisando da vitória para retornmar ao G5 da Série C, o Clube do Remo enfrenta o Altos-PI, neste domingo, a partir das 19 horas, no Baenão. O jogo é válido pela 11ª rodada da Série C. Na tábua classificatória, os azulinos estão na sétima posição, com 16 pontos, enquanto o adversário segue na 15ª colocação, com 10 pontos.

Os ingressos para o jogo já estãoi disponíveis para venda. A diretoria azulina definiu os valores em R$ 30 arquibancada, R$ 50 cadeira cativa e R$ 60 lounge. Os bilhetes podem ser adquiridos clicando aqui e nas Lojas do Remo e Rei da Amazônia.

