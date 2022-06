Parte física e burocracia podem adiar estreia de Leandro Carvalho pelo Remo; entenda

Já em Belém para acertar com o Remo, o atacante Leandro Carvalho ainda não deve estrear com a camisa do Leão Azul neste final de semana. Pelo menos é o que afirma uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino. As informações apontam que questões burocráticas ainda devem deixar o jogador longe dos gramados nos próximos dias.

Para assinar contrato com o Remo, o jogador deve ter o contrato rescindido com o Náutico, clube onde Leandro estava jogando nesta temporada. Além disso, o atacante, que tem o passe pertencente ao Ceará, deverá ser emprestado ao Leão Azul. Todas essas transações devem ser publicadas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com a parte legal acertada, Leandro deve ser aprovado em exames físicos no Remo para poder assinar contrato. Só a partir disso que o jogador poderá começar a treinar com o elenco. De acordo com a fonte de OLiberal.com, a expectativa é que o clube resolva todas essas pendências até a sexta-feira (17).

Parte física preocupa

Segundo a fonte da reportagem, Leandro não está 100% fisicamente para entrar em campo. Será necessário nos primeiros dias de treinamento um trabalho de condicionamento muscular e cardiorrespiratório para que o jogador comece os jogos como titular.

Diante desse quadro, o jogador provavelmente só deverá estrear com a camisa do Remo na partida contra o Figueirense, fora de casa, pela 12ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.