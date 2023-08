Opostos: Remo mira distância do Z4 em casa contra o Volta Redonda, candidato a líder da Série C

Na luta contra o rebaixamento à Série D, o Remo terá o segundo compromisso consecutivo em casa: pega o 4º colocado Volta Redonda, neste sábado, 19h, no Mangueirão. A expectativa é de um bom público depois da reação diante do Ypiranga-RS, no último final de semana, que tirou a equipe paraense da zona de descenso. O Leão quer pegar o embalo e se afastar de vez do Z4.

VEJA MAIS

E, para isso, o técnico Ricardo Catalá terá o retorno de jogadores importantes ao time titular, como o volante Uchôa. Ele esteve no banco contra o Ypiranga mesmo fora das condições ideais e agora, mesmo não estando 100%, deve atuar por pelo menos um tempo e meio contra o Voltaço. Outro que deve retomar a vaga de titular é o zagueiro Diego Guerra, após cumprir suspensão.

Mesmo com a suspensão de Rodriguinho, a tendência não é pelo retorno do meia Marcelo, que está recuperado de lesão. Por estar diante de um dos postulantes à liderança do campeonato, Catalá pode escalar a segunda linha do time com três volantes: Uchôa, Claudinei e Richard Franco - estes dois últimos os autores dos gols que garantiram a vitória azulina diante do Ypiranga-RS, na semana passada.

Fazendo as contas

Com 17 pontos na tabela de classificação, o Leão busca chegar aos 20 e se aproximar da meta mínima contra o rebaixamento. De acordo com o site especializado Chance de Gol, a chegada aos 23 pontos faria o Remo ter 99% garantida a permanência na Série C. E, a depender de uma combinação de resultados, o time azulino pode abrir 5 pontos do Z4 caso consiga vencer a equipe aurinegra do Rio de Janeiro.

Volta Redonda desfalcado

A equipe do técnico Rogério Corrêa conta com desfalques para a visita ao Remo em Belém. O meia Júlio César recebeu o terceiro amarelo na vitória da rodada passada contra o Altos-PI e está suspenso. Além disso, o zagueiro Daniel Felipe, ex-Remo, e o atacante Wandson estão lesionados.

Wellington Silva passou pelo Remo em 2021, quando o Leão disputou a Série B nacional (Raphael Torres/Volta Redonda)

Entre os rostos conhecidos, ou seja, jogadores com passagem pelo futebol paraense, deverão estar em campo o lateral-direito Wellington Silva, também ex-Remo; e o volante/meia Paulinho, que tem duas passagens pela Curuzu (2016 e 2021). O defensor foi rebaixado na Série B de 2021 com os azulinos e o meia conquistou um Parazão no Paysandu.

Briga pela ponta

O Voltaço, depois de um começo muito ruim na competição, engatou sequência positiva e hoje briga pela liderança da Série C. São seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos. Com 26 pontos, o time fluminense pode inclusive dormir na ponta da tabela caso triunfe em Belém e veja os tropeços de Amazonas e Brusque neste sábado. Neste caso, só perderia a liderança para o Botafogo-PB, que só joga na segunda-feira à noite, em casa, contra o São José-RS.

Ingressos

A compra de ingressos pode ser feita neste sábado em todas as Lojas do Remo até às 15h nas unidades de rua; até às 18h nas que ficam dentro de shoppings e das 14h às 19h30 nas bilheterias do próprio Mangueirão. Pela internet, é possível comprar pelo site IngressoSA.com.

> Comprar ingresso Remo x Volta Redonda, pela Série C

> Comprar estacionamento para Remo x Volta Redonda

A arquibancada custa R$ 20, a cadeira R$ 40 e a entrada individual para um dos camarotes do Mangueirão está R$ 50. O estacionamento custa R$ 20 para carros e R$ 10 para motos e também pode ser comprado antecipadamente pela internet.

FICHA TÉCNICA

Remo x Volta Redonda

Série C do Brasileiro - 16ª rodada

Local: Estádio Mangueirão - Belém, PA.

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Douglas Pagung (ES)

Assistente 2: Arthur Pancieri Pires (ES)

Provável Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra (Ícaro), Evandro; Uchôa, Claudinei e Richard Franco; Muriqui, Jean Silva e Fabinho. Técnico: Ricardo Catalá.

Provável Volta Redonda: Jean Drosny; Iury, Michel, Marcão Costa e Ricardo Sena; Bruno Barra, Paulinho e Caio Vitor; Marquinhos, Douglas Skilo e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa.