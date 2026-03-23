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Narrador baiano processa torcedores após reação a gols do Remo contra o Bahia; vídeo

Rainan Peralva foi atacado nas redes após supostamente comemorar gols do Remo na transmissão de domingo (22)

O Liberal
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O Bahia perdeu por 4 a 1 para o Clube do Remo, pela 8ª rodada da Série A. (Thiago Gomes / O Liberal)

A vitória do Remo sobre o Bahia, por 4 a 1, pela oitava rodada da Série A, gerou forte reação entre torcedores tricolores. Pelo menos dois deles, inconformados com o resultado, passaram a atacar o narrador esportivo Rainan Peralva, locutor da TV Bahia. Após a transmissão, o profissional recebeu diversas ofensas em seu perfil pessoal, acusado de supostamente “comemorar” os gols da equipe paraense.

O próprio Rainan utilizou as redes sociais para anunciar que irá processar os responsáveis. “Chegou o dia em que eu vou processar uma pessoa pela primeira vez”, disse no início do vídeo, que já soma mais de 11 mil curtidas. “Uma não. Duas”, corrigiu.

Na sequência, o narrador exibiu um print de uma das mensagens, enviada por uma mulher, com xingamentos e críticas à sua atuação. Apesar do tom agressivo dos comentários do público na web, Rainan demonstrou tranquilidade ao comentar o caso e explicou que a transmissão foi fruto de uma parceria entre a TV Bahia e a TV Globo, o que amplia o alcance da partida para diferentes torcidas.

“Dá para ver que é coisa de gente mimada, não é? Essas pessoas precisam aprender que a internet não é terra de ninguém. Existem leis e é preciso respeito”, afirmou.

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Além dessa mensagem, o narrador publicou outros comentários direcionados à sua postura profissional e garantiu que irá registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais.

Apesar da derrota, o Bahia ainda está na parte superior da tabela, ocupando no momento a quinta posição, com 14 pontos. Já o Remo ainda não saiu da zona de rebaixamento, mas deixou a lanterna e ocupa agora a 19ª posição, com seis pontos.

Na próxima rodada, o time recebe o Athletico-PR, na Arena Fonte Nova. Já o Clube do Remo vai até a Vila Belmiro para encarar o Santos, às 19 horas desta quinta-feira (02).

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