Narrador baiano processa torcedores após reação a gols do Remo contra o Bahia; vídeo Rainan Peralva foi atacado nas redes após supostamente comemorar gols do Remo na transmissão de domingo (22) O Liberal 23.03.26 16h18 O Bahia perdeu por 4 a 1 para o Clube do Remo, pela 8ª rodada da Série A. (Thiago Gomes / O Liberal) A vitória do Remo sobre o Bahia, por 4 a 1, pela oitava rodada da Série A, gerou forte reação entre torcedores tricolores. Pelo menos dois deles, inconformados com o resultado, passaram a atacar o narrador esportivo Rainan Peralva, locutor da TV Bahia. Após a transmissão, o profissional recebeu diversas ofensas em seu perfil pessoal, acusado de supostamente “comemorar” os gols da equipe paraense. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O próprio Rainan utilizou as redes sociais para anunciar que irá processar os responsáveis. “Chegou o dia em que eu vou processar uma pessoa pela primeira vez”, disse no início do vídeo, que já soma mais de 11 mil curtidas. “Uma não. Duas”, corrigiu. Na sequência, o narrador exibiu um print de uma das mensagens, enviada por uma mulher, com xingamentos e críticas à sua atuação. Apesar do tom agressivo dos comentários do público na web, Rainan demonstrou tranquilidade ao comentar o caso e explicou que a transmissão foi fruto de uma parceria entre a TV Bahia e a TV Globo, o que amplia o alcance da partida para diferentes torcidas. “Dá para ver que é coisa de gente mimada, não é? Essas pessoas precisam aprender que a internet não é terra de ninguém. Existem leis e é preciso respeito”, afirmou. VEJA MAIS Remo pega o Bahia no mata-mata da 5ª fase da Copa do Brasil Leão Azul goleou o Bahia ontem e vai pegar o Tricolor em mais dois jogos na Copa do Brasil Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 Além dessa mensagem, o narrador publicou outros comentários direcionados à sua postura profissional e garantiu que irá registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais. Apesar da derrota, o Bahia ainda está na parte superior da tabela, ocupando no momento a quinta posição, com 14 pontos. Já o Remo ainda não saiu da zona de rebaixamento, mas deixou a lanterna e ocupa agora a 19ª posição, com seis pontos. Na próxima rodada, o time recebe o Athletico-PR, na Arena Fonte Nova. Já o Clube do Remo vai até a Vila Belmiro para encarar o Santos, às 19 horas desta quinta-feira (02). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do brasil 2026 remo x bahia futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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