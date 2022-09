Mulher diz que foi xingada por atleta ex-Remo e mordida nos seios por jogador do Botafogo-SP

O jogador paraense João Diogo e mais dois atletas do Botafogo-SP, são acusados de estupro, por uma mulher de 27 anos. A situação teria ocorrido em um hotel, no Rio de Janeiro (RJ), após o clube paulista ter conquistado o acesso à Série B, na madrugada da última segunda-feira (26). Um dos jogadores teve o contrato rescindido e João Diogo, ex-Remo, e Eduardo Hatamoto, foram punidos por infração disciplinar pelo Botafogo-SP.

Segundo o site “Uol”, que teve acesso ao boletim de ocorrência feito pela mulher, o jogador argentino Lucas Delgado, de 27 anos, conheceu a mulher em uma boate e a levou para o hotel onde a delegação do Botafogo estava hospedada, porém, fizeram sexo consensual, mas o jogador contrariou a vítima e não utilizou preservativo.

De acordo com a mulher, mais dois jogadores entraram no quarto, também querendo ter relações sexuais, que foi negado por ela e, posteriormente, foi xingada por João Diogo e teve os seios mordidos pelo por Dudu Hatamoto. Ele conta ainda que desceu chorando e foi informada na recepção o hotel que eles eram atletas do Botafogo.

João Diogo quando atuava pelo Figueirense-SC (Divulgação / Figueirense)

Investigação

Imagens de câmeras de segurança do hotel foram solicitadas pela Secretaria de Estado de Polícia Cívil, além dos agentes terem conversado com funcionários do estabelecimento. O caso é está sob sigilo, já que é tratado de acusação de estupro.

Botafogo-SP

O clube de Ribeirão Preto (SP) emitiu comunicado e informou teve conhecimento da situação e que repudia toda e qualquer forma de violência e de assédio, e irá contribuir para apuração. A diretoria da Pantera aguarda a conclusão das investigações para definir quais providencias tomar em relação aos atletas João Diogo e Eduardo Hatamoto.

João Diogo pelo Botafogo-SP (João Victor Cristovão / Agência Botafogo)

Carreira de João Diogo

João Diogo Jennings, de 23 manos, é natural de Santarém (PA) e iniciou a carreira no futsal do Remo, e começou no futebol de campo nas categorias de base do Cruzeiro-MG, passou pelo Figueirense-SC, além de ter jogado na Ucrânia, pelo Karpaty. Jogou também pelo CRB-AL, URT-MG, Manaus-AM e Caldense-MG. Nesta temporada foi um dos destaques do Botafogo-SP, foram 24 partidas e cinco gols marcados, um deles na vitória diante do Volta Redonda-RJ, por 2 a 1, triunfo que deu o acesso à equipe paulista.

João Diogo quando jogava pelo Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Remo

No Leão Azul foi uma passagem muito rápida. João Diogo disputou apenas duas partidas pelo Remo, no Brasileirão da Série C de 2020, que terminou com o clube azulino conquistando o acesso à Série B, porém, João Diogo não terminou a temporada no clube paraense, já que foi dispensado pela diretoria do Remo, após ele ter jogado “pelada” em meio à pandemia de covid-19.