Mesmo com contrato suspenso com a fornecedora, Remo vai continuar utilizando os uniformes nos jogos

Apesar do contrato com a Kappa ter sido suspenso, o Remo vai continuar utilizando o uniforme da fornecedora de material esportivo nos jogos e atividades. Será assim na partida desta quarta-feira (16) contra o Vitória-BA, válida pela quarta rodada da Série B. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Fábio Bentes.

“Eles eram apenas fornecedores. Podemos usar quando quiser. O uniforme é do Remo. Eles que não podem mais vender pra loja alguma. Nós podemos usar e vender o que tem em nosso poder”, explicou o dirigente azulino.

Remo x Vitória duelam nesta quarta-feira (16), às 16h, no Baenão, em jogo válido pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.