Vai dar casamento? Conheça a possível nova fornecedora de material esportivo do Remo

Como divulgado na manhã da última segunda-feira (14) por O Liberal, o Remo conseguiu uma liminar para rescindir o contrato que liga o clube à empresa italiana Kappa, que veste o clube desde 2020. Mesmo sem o Leão se pronunciar oficialmente sobre o assunto, a reportagem apurou que o Remo tem mente uma parceria com a empresa brasileira Volt Sport.

Enquanto o processo corre em segredo de justiça - razão para que o clube não tenha se pronunciado sobre o caso -, a equipe de O Liberal apresenta agora a companhia nacional, com fábrica própria em Joinville (SC), que pode ser a nova fornecedora de material esportivo do Leão.

Nascimento

Com a proposta de oferecer uma parceria diferenciada, além de mostrar preocupação com o meio ambiente, a Volt foi anunciada no final de maio deste ano. Para o lançamento, a empresa fechou com quatro clubes: América-MG (Série A), CSA-AL (Série B), Botafogo-SP (Série C) e mais um que, por questões contratuais, ainda não foi anunciado - especula-se que seja da Série B.

Veja alguns modelos já apresentados:

Como não se apaixonar por esses mantos?! 🤩😍 @somosvolt caprichou, hein, Nação Azulina. 🔵⚪️ É com essas armaduras que os guerreiros do Azulão vão entrar em campo no Campeonato Brasileiro. 💪🏼👊🏼 pic.twitter.com/hi3yGLHBnO — CSA (@CSAoficial) June 4, 2021

Amanhã tem estreia do novo manto, Nação Americana! 😍😍



Já garantiu o seu na @LojaDoAmerica? Não deixe de acompanhar a primeira partida com o novo uniforme @SomosVolt! 💚💚#CoelhãoSérieA#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/z8mUGfaZfh — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) June 5, 2021

COM O PÉ DIREITO!



Na estreia do novo uniforme, o Botafogo venceu o São José-RS, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Confira a sessão de fotos dos nossos atletas com a nova linha de material esportivo do Fogão!



Imperdível! Vai, Fogão 🔴⚪⚫🔥 pic.twitter.com/KXqg2vm219 — Botafogo Futebol S/A (de 🏠) (@botafogofsa) May 31, 2021

Vantagens

Uma das vantagens da empresa são as garantias dadas aos clubes: a Volt repassa um percentual do faturamento bruto, enquanto outras companhias repassam o valor líquido; a possibilidade de customizar os próprios produtos; utilização de material reciclado nos tecidos e malhas. Há também a expectativa que no futuro, 100% das confecções do uniforme sejam de material reciclável.