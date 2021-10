Meia retorna ao Remo após empréstimo para time gaúcho que estava na Série D

Após empréstimo ao Esportivo-RS, o meia Laílson, de 23 anos, está de volta ao Remo. O jogador teve o seu contrato encerrado com a equipe gaúcha, após a eliminação do clube alviceleste na Série D do Campeonato Brasileiro e retornou ao Leão. A informação foi confirmada pelo O Liberal com uma fonte interna do clube.

O jogador será integrado ao elenco do Remo comandado pelo técnico Felipe Conceição, porém, não será utilizado pelo clube nesse restante de temporada. O jogador ainda possui contrato com o Leão Azul até 2022. Nesta temporada Laílson realizou três partidas pelo Remo, já com a camisa do Esportivo foram 18 jogos, todos eles como titular e marcou um gol.

Lailson de 23 anos possui contrato com o Remo até 2022 (Samara Miranda / Remo)

Revelado pela Desportiva de Marituba, Laílson está no Remo desde 2018, atuou também pelo Sub-20 do Leão e no ano seguinte fez parte do elenco que conquistou o campeonato paraense, jogando em sete partidas. Já em 2020 teve uma sequência maior de jogos, participando de 21 e conquistando o acesso com a equipe azulina.