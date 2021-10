Quase um time! Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que conquistaram o acesso para Série C 2022

A Série D do Campeonato Brasileiro conheceu no último final de semana os quatro clubes que conquistaram o acesso à Série C. A região Nordeste mostrou superioridade e conseguiu colocar três clubes na Terceirona de 2022, fechando com uma equipe do Centro-Oeste. Nesses clubes nove jogadores com passagens pelo Remo e Paysandu comemoraram o acesso.

Campinense-PB, Aparecidense-GO, ABC-RN e Atlético-CE jogarão a Série C em 2022, após passarem pelo América-RN, Uberlândia-MG, Caxias-RS e Ferroviária-SP respectivamente. Nessas conquistas, fizeram parte velhos conhecidos do futebol, paraense. Veja a lista:

PAYSANDU

Elanardo (Atlético-CE) – Jogou no Paysandu em 2015

Netinho (ABC-RN) – Jogou no Paysandu em 2020

Victor Lindenberg (ABC-RN) – Jogou no Paysandu em 2018

Claudinho (ABC-RN) – Jogou no Paysandu em 2018

Wesley Matos (Aparecidense-GO) – Jogou no Paysandu em 2020

REMO

Camilo (Campinense-PB) – Jogou no Remo em 2015

Ítalo (Campinense-PB) – Jogou no Remo em 2016

Allan Dias (ABC-RN) - Jogou no Remo em 2016

Suéliton (ABC-RN) – Jogou no Remo em 2021

Os confrontos das semifinais da Série D ficaram assim: Atlético-CE x Campinense-PB e Aparecidense-GO x ABC-RN. As equipes do Campinense e ABC decidirão em casa.