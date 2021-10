Após vitória por 9 a 0, técnico do Leão valoriza jovens do clube: 'Deixa o Remo muito mais forte'

Na goleada por 9 a 0 sobre o Galvez, oela Copa Verde, o Remo teve quatro jogadores da base em campo: o volante improvisado na lateral-direita Warley, o lateral-esquerdo Ronald, o meia Thiago Miranda e o atacante Wallace, autor de três gols. Após a partida, o técnico Felipe Conceição valorizou os garotos:

"Todos os atletas fizeram uma boa partida. O Ronald, o Warley, que são meninos. São esses jogos que vão ganhando e encorpando. Como o Pingo teve tempo de amadurecer e contra o Brusque foi muito bem. Deixa o Remo muito mais forte para um futuro próximo", disse o treinador.

Confira o restante da coletiva de Conceição:

Análise da partida:

"A facilidade do jogo foi imposta pelo ritmo que colocamos, seriedade, a dignidade de cada atleta cumprindo as funções. Alguns que não vem atuando durante a Série B. E entraram no jogo de hoje para ganhar ritmo. Foram várias situações positivas, mas o destaque foi a seriedade".

Respeito:

"Em nenhum momento o Remo tocou bola para trás, ou menosprezou o adversário. Por isso o placar foi tão grande. Foi de uma nobreza muito grande. Respeitou o adversário jogando pra frente".

Alternativas:

"A gente geriu o jogo pensando no domingo. O time já era alternativo para correr menos risco para domingo. Conforme foi aumentando o placar, gerimos melhor grupo, dando oportunidade para atletas que trabalham forte no dia a dia, como Rodrigo Josviaki, Wallace, Tiago Miranda.