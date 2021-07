Médico do Remo projeta 'cinturão de proteção' com vacinação na próxima segunda-feira (2)

O chefe do departamento médico do Remo comemorou a liberação de 50 doses de vacina contra a covid-19 para o clube. A imunização foi confirmada pelo Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, nesta quinta-feira (29). A ação visa minimizar os risco da delegação azulina se transformar em um vetor de transmissão do vírus na capital paraense durante as viagens para jogos da Série B do Brasileiro.

"[A vacinação] Vai ser feita na segunda-feira [2], no Baenão. Foi uma demanda nossa junto a Prefeitura, principalmente pelo fato das viagens frequentes. Viemos uma situação, do ponto de vista epidemiológico, muito favorável aqui em Belém e acaba que a nossa delegação poderia estar servindo como vetor para contaminação das pessoas aqui do Pará. Por isso fizemos essa demanda, que foi prontamente atendida", comemorou.

O médico do Leão também detalhou quais profissionais do clube serão contemplados. "É importante ressaltar que, no critério idade, a maior parte do nosso elenco já seria contemplada, então a Prefeitura, entendendo isso, atendeu à nossa solicitação. Vamos fazer a vacinação de todos os atletas que ainda não vacinaram, comissão técnica e, também, daquelas pessoas que estão ligadas às viagens, como é o caso da assessoria de imprensa e de pessoas do dia a dia do clube, como porteiros, seguranças, justamente para que possamos fazer um cinturão de proteção em torno do clube", concluiu.

O Paysandu também receberá 50 doses do imunizante, já que também tem viajado para compromissos pela Série C do Brasileiro.