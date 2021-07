VÍDEO: Prefeito de Belém confirma vacinação de jogadores de Remo e Paysandu na segunda-feira (2)

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, confirmou nesta quinta-feira (29) que 100 profissionais de Remo e Paysandu vão ser vacinados contra a covid-19 na próxima segunda-feira (2).

Serão encaminhadas 50 doses para cada clube, a serem distribuídas entre jogadores, membros das comissões técnicas e demais profissionais envolvidos na rotina de jogos e viagens das equipes pelo Campeonato Brasileiro.

"Remo e Paysandu nos procuraram porque há muitos técnicos, fisiologistas, fsioterapeutas, médicos e equipes de jornalismo que viajam junto com os times e são 100 pessoas, 50 de cada, que receberão doses na segunda-feira. Quero anunciar isso aqui. É uma forma de homenagear o futebol paraense, os dois que compõem o Clássico da Amazônia. O Re-Pa será vacinado na segunda-feira (2). E outras categorias, a depender da chegada das doses", explicou o prefeito a O Liberal.

De acordo com Edmilson Rodrigues, foi uma solicitação dos clubes para imunizar principalmente os profissionais que precisam conviver em aeroportos e ônibus para viajar para compromissos pelas Série B e Série C do Brasileiro. Alguns jogadores dos clubes já foram vacinados, como são os casos dos azulinos Fredson e Lucas Siqueira e dos bicolores Victor Andrade e Thiago Santos.