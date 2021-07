Vacinação de profissionais de Remo e Paysandu pode acelerar volta ao estádio, opina médico bicolor

Depois do anúncio de que jogadores e demais profissionais de Remo e Paysandu serão vacinados contra a covid-19 na próxima segunda-feira (2), o médico Edilson Andrade, que comanda o departamento de saúde bicolor, afirmou que esse pode ser "um importante passo" para que os torcedores belemenses voltem a frequentar os estádios da capital.

“Até o momento essa [a vacinação] é a principal maneira de prevenção da doença e controle da pandemia, além de representar um grande passo para um retorno mais breve do público aos estádios”, comemorou o médico em entrevista a O Liberal.

Ao todo, o Papão receberá da Prefeitura 50 doses do imunizante, que serão distribuídas também entre jogadores e membros da comissão técnica, como fisiologistas, massagistas, preparadores físicos e demais profissionais que participam de viagens para jogos da Série C do Brasileiro.

Ao menos dois jogadores do Papão já estão vacinados contra a covid-19: o goleiro Victor Andrade e o atacante Thiago Santos.