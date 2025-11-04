Marcelo Rangel supera lesão, volta a jogar pelo Remo e mira o acesso: 'Oportunidade única' Jogador azulino disse que o clube tem condições até de brigar pelo título O Liberal 04.11.25 12h29 Rangel retornou 14 dias após passar por cirurgia (Raul Martins/Remo) O goleiro Marcelo Rangel surpreendeu a todos ao retornar ao time titular do Remo, após o clube anunciar que o jogador estava fora da temporada. O arqueiro azulino voltou a jogar contra a Chapecoense-SC, 14 dias após passar por uma cirurgia no joelho para corrigir uma lesão em alça de balde do menisco medial. Em coletiva, Rangel falou sobre o processo intenso de recuperação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Foram dias de três períodos de fisioterapia. Desde a cirurgia, no mesmo dia, no hospital, eu já comecei o trabalho, sempre visando um possível retorno o mais rápido possível. Realmente foi sensacional, sobrenatural. Foi graças a Deus e aos profissionais competentes que me acompanharam durante todo esse processo. Teve dia em que o fisioterapeuta saía da minha casa à meia-noite. A gente treinava cedo aqui no clube, à tarde e à noite tinha o profissional que me acompanhava em casa. Isso fez com que eu voltasse tão rápido, bem e sem dor", contou o goleiro azulino. Marcelo Rangel jogou os mais de 90 minutos da partida contra a Chape, no último domingo (2), no Baenão, e foi uma das peças fundamentais da equipe, contribuindo com várias defesas. Mas, no último lance do duelo, acabou sendo enganado pela bola e sofreu o gol do empate. VEJA MAIS Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026 UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. Empate impede Remo de alcançar maior sequência de vitórias em Brasileirões Empate com a Chapecoense impediu o Leão de quebrar marca histórica alcançada em 1971, mas manteve o time embalado na luta pelo acesso à Série A Apesar disso, o Remo segue em terceiro lugar na tabela de classificação, com a mesma pontuação da Chapecoense-SC: 58 pontos. Na próxima rodada, o clube vai encarar o Novorizontino-SP, quinto colocado e que ainda luta pelo acesso. "Na Série B, um campeonato extremamente difícil, todo jogo é uma decisão, Um campeonato de pontos corridos, todo jogo é uma final. Durante a Série B, cada jogo é um jogo grande, e nessa reta final não é diferente. A equipe, já demonstrou que está preparada fisicamente, tecnicamente e psicologicamente para enfrentar esse tipo de partida. E a gente vai para lá, claro, respeitando o adversário, mas sabendo que temos totais condições de conquistar um grande resultado e dar um passo maior em busca do objetivo final, que é o acesso", disse o jogador azulino. Rangel também lembrou dos próximos desafios do Leão Azul no campeonato. Nas duas próximas rodadas, o time azulino terá dois jogos fora e um em casa, e o objetivo é conquistar três vitórias para não só subir, mas também brigar pelo título. "Hoje a gente está com sete jogos de invencibilidade. Temos mais três pela frente e vamos buscar três vitórias. [Com isso], tenho certeza de que vamos não somente colocar o clube na Série A, mas também, quem sabe, conquistar um possível título", afirmou o goleiro que ainda ressaltou o feito histórico que o grupo pode alcançar com a camisa do Remo. "O nosso objetivo é único, é uma oportunidade única: depois de 30 anos, colocar o time na Série A. A gente tem isso em mente. Imagina a história que a gente pode escrever no clube, se esse elenco for o elenco que levou de volta o Clube do Remo à Série A. Então, todo mundo sabe da responsabilidade, todo mundo sabe da importância. É um desejo muito grande nosso. São oportunidades que vêm para cada atleta nesse momento, porque a gente não sabe, de repente, lá na frente, se vai ter uma oportunidade igual a essa", declarou o goleiro. Apoio da torcida Ainda na coletiva, o arqueiro azulino falou sobre a importância da torcida para a sua recuperação. Segundo ele, foram cerca de 30 mil mensagens de apoio nas redes sociais. "Eu recebi mais de 30 mil mensagens de positividade, e isso certamente alcança a gente. Nos motiva para que possamos voltar o mais rápido possível. Sou muito grato a cada pessoa que me motivou, que mandou mensagem de incentivo e força naquele momento", concluiu o atleta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo marcelo rangel 