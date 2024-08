Marcelo Rangel sobre a arbitragem de Remo e Londrina, pela Série C: 'Que este seja justo'

O Remo não pode mais pensar em outro resultado que não seja a vitória. Contra o Londrina, os azulinos terão um fator a mais em seu favor: a torcida. Apesar de jogar em casa, eles também não esquecem do perigo que vem do apito, ainda ressentidos com a derrota para o Confiança, na rodada anterior da Série C.

Graças ao trio mato-grossense composto pelo árbitro Luiz Paulo Moura Pinheiro e os assistentes Rafael Virgílio Peiter e Marcos Aurélio Alves, a direção do clube encaminhou um ofício à CBF pedindo maior atenção à questão dos árbitros, fato destacado pelo goleiro Marcelo Rangel.

"Vamos para os jogos esperando o melhor deles. Sempre estudamos quem é o árbitro, estudamos pra saber se ele dá muito cartão, se não dá. Tem coisas também que a diretoria faz, mantém um bom relacionamento com a CBF, mas não é de hoje que o Remo é prejudicado. Que neste jogo seja justo".

Hoje o Remo é o 9º colocado na tabela, com 22 pontos. Além da vitória, ele precisa torcer por um empate ou derrota do Figueirense, que enfrenta o rebaixado São José em Florianópolis. Se lá fora o máximo a se fazer é torcer, em casa a questão é outra, segundo o goleiro, graças ao apoio que vem recebendo da torcida.

"Nosso torcedor sempre tem feito uma festa linda nos jogos, tem ajudado, comparecendo em peso. Nossos dois últimos jogos foram numa segunda à noite e eles lotaram. Nesta grande decisão a nossa torcida vai fazer a sua partida fora e a gente dentro de campo. Espero comemorar ao final da partida", diz ele, que conhece bem o adversário.

"Eu estive lá e sei como funciona. Vamos entrar respeitando eles, mas dentro da nossa casa temos a obrigação de buscar o gol do primeiro ao último minuto. Sempre foi assim. Lá fora pode ter dúvida, aqui dentro não".

Remo e Londrina jogam neste sábado (17/8), às 17 horas, no estádio olímpico do Mangueirão.