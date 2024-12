Marcelo Rangel diz que o Remo não precisa de mais goleiros: 'Pelo que vejo, com certeza não'

Em mais um dia de atividades no Baenão, o elenco azulino realizou um trabalho físico e técnico, ocasião em que o técnico Rodrigo Santana testa seus novos contratados, ao tempo em que promove variações táticas. Ao fim do treino, o goleiro Marcelo Rangel conversou com a imprensa e deu suas impressões sobre o momento remista.

Rangel citou a importância da pré-temporada para encarar o calendário de 2025, que inclui o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B. “Pelo número de jogos que vamos enfrentar, a pré-temporada é essencial. Temos que trabalhar muito nisso. Ela nos dá a base necessária para o restante da temporada. Se você pegar o estadual, são jogos quarta e domingo, semelhante à Série B, com dois jogos por semana”, afirmou.

O goleiro também comentou sobre o planejamento durante os dias de descanso antes da reapresentação no dia 2 de novembro e como pretende passar a virada do ano na capital. “Alguns atletas vão para suas cidades. Eu devo ficar aqui. A gente começa a buscar opções. Belém tem muitas praias maravilhosas e lugares para conhecer. Acho que em quatro dias dá para organizar algo legal com a esposa e filhos, relaxar e voltar com tudo”, disse.

Durante a temporada, Rangel foi titular absoluto no gol remista, tendo na retaguarda o jovem Léo Lang, que, aos 26 anos, fez dois jogos como titular. Além deles, estão compondo o elenco os jovens João Vitor e Alexandre, ambos promovidos das categorias de base. Diante da atual composição, somada aos preparadores e treinadores, Rangel diz que o Remo está bem servido na posição.

“Por tudo o que nos apresentamos na temporada, assim como o Léo Lang e o que vimos dos meninos da base, com certeza o Remo não precisa de outro goleiro. Se a gente começar a comparar, vamos ver a qualidade dos atletas do Remo. Trabalhamos com seriedade, eu, Léo, Alexandre, João, o preparador Daniel e os auxiliares. Se estivermos bem, automaticamente teremos continuidade no trabalho”, concluiu.