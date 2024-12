Remanescente do acesso do Remo, zagueiro fala sobre propostas e de projeto 'ambicioso' do clube

O ano de 2024 está chegando ao fim e o Remo colhe os frutos de uma temporada difícil, mas que terminou do jeito que a diretoria e o torcedor queriam, com acesso à Série B. Um dos jogadores que fizeram parte desse momento foi o zagueiro Rafael Castro, que não teme pela concorrência no setor defensivo e projetou a temporada de 2025.

“Muitos jogadores estão chegando e sendo anunciados, alguns já estão por aqui, mas fico feliz que o grupo está se qualificando com jogadores de extrema qualidade, potencial e todos que estão vindo para agregar e nos ajudar em busca dos objetivos. Teremos uma disputa sadia desde o começo, pois todos querem jogar, infelizmente só onze podem, mas todos têm condições”, disse.

Com rodagem por vários clubes, o zagueiro Rafael Castro sabe muito bem das cobranças e o quanto é difícil jogar no Remo, porém, o defensor acredita em elenco equilibrado e citou o projeto do Remo como “ambicioso” para a temporada 2025 e afirmou que o clube quer disputar todas as finais possíveis nesse ano.

“O Remo vem se qualificando e está buscando [jogadores] nas melhores prateleiras possíveis. Sabemos do poder que o clube tem nesse mercado agora, os atletas estão chegando para somar. O Remo está com um projeto muito ambicioso, que é chegar na final, chegar nas decisões de todas as competições que nós vamos disputar. Temos que pensar na Série B sim, mas, de início, a nossa Copa do Mundo é o Paraense, então nós temos que fazer do paraense um preparatório para a nossa Série B, vamos buscar o título [estadual], e consequentemente isso vai nos mudar, nos preparar para o segundo semestre, que é na Série B”, falou.

O jogador revelou ter recebido propostas de outros clubes da Série B, após a conquista do acesso pelo Remo, mas decidiu focar no clube azulino, que era a sua preferência de negociação, por toda a sua passagem pelo clube e ligação religiosa.

“Eu tive outras propostas após o término da Série C de algumas equipes que estavam disputando a Série B também, além de clubes da Série C, mas eu não queria ouvir nada enquanto não definia a minha situação no Remo. As coisas aconteceram da melhor forma possível, foi uma negociação bem tranquila. Eu sempre deixei clara a minha vontade de permanecer em Belém. Disse que, quando eu viesse para o Remo, viria para fazer história, não queria ter só uma passagem. Comecei a escrever essa história com acesso e agora espero continuar escrevendo essa história com títulos, com mais acessos”, finalizou.