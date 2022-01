Mais um: atacante do Remo sente a coxa e está fora do jogo contra o Amazônia no Baenão

O Remo faz a sua estreia no Parazão 2022 nesta quinta-feira (27), diante do Amazônia, às 21h30, no Estádio Baenão, em Belém. Para o primeiro jogo oficial na temporada, o Leão Azul não contará com o atacante Welthon, que sentiu dores no adutor da coxa e foi vetado pelo departamento médico azulino. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube.

A reportagem apurou que o jogador sentiu o desconforto na última segunda-feira (24), no treino. Ele informou ao departamento médico, que iniciou o tratamento, porém, no teste realizado na tarde de ontem, continuou sentindo dores e foi vetado do jogo.

Além do atacante, o técnico Paulo Bonamigo não contará com o meia Felipe Gedoz, que sofreu uma lesão no tornozelo no último amistoso disputado pelo Leão, contra a equipe de Parauapebas.

Na função de Felipe Gedoz, Bonamigo poderá optar pela entrada de Erick Flores. Já no posto de Welthon, o atacante Brenner pode fazer a sua estreia com a camisa azulina. Remo x Amazônia se enfrentam hoje, às 21h30, no baenão, pela a primeira rodada do campeonato Paraense 2022. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.