Remo não perde para equipes de Santarém no Parazão a sete partidas; confira

O Remo entra em campo nesta quinta-feira (27) pela rodada de estreia do Campeonato Paraense de 2022 contra o Amazônia Independente, no Baenão. Apesar de nunca ter enfrentado a equipe do Sapo Doido - que tem poucos meses de existência - o Leão carrega um retrospecto positivo em duelos contra clubes de Santarém. Já são sete jogos de invencibilidade diante de times do oeste do estado.

A última derrota do Remo para uma equipe santarena ocorreu há quatro anos. Em 2018, Leão e São Raimundo disputavam uma vaga na final do Parazão daquele ano. Na primeira partida, em Santarém, deu vitória do Pantera por 1 a 0, gol de Jefferson Monte Alegre, de pênalti.

No entanto, o Remo conseguiu reverter o placar em casa e bateu o São Raimundo por 2 a 0. Os gols do jogo no Mangueirão foram marcados por Isac e Felipe Marques. Com o resultado, o Leão se classificou para a decisão diante do Paysandu e conquistou o 46º título estadual.

Depois desta vitória no Mangueirão sobre o São Raimundo, o Remo enfrentou equipes santarenas em mais seis oportunidades. Neste período, o Leão acumulou cinco vitórias e um empate.

A última vez que a equipe azulina enfrentou um clube santareno foi no Parazão de 2020. Na ocasião, o Leão superou o Tapajós por 3 a 1, com gols de Gustavo Ermel, Zé Carlos e Douglas Packer.

Remo e Amazônia Independente se enfrentam a partir das 21h30. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Veja duelos recentes do Remo contra clubes de Santarém