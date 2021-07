Liminar é deferida e técnico do Remo vai comandar o clube contra o Vila Nova pela Série B

O Cruzeiro terá que publicar a rescisão contratual do técnico Felipe Conceição de forma imediata. É o que determina a liminar deferida pela juíza da 7ª Vara do Trabalho de Belém, Maria de Nazaré Medeiros Rocha. Se o clube mineiro não colocar a desvinculação no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será multado em R$ 50 mil por dia.

“Na liminar, a magistrada, Doutora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, determinou ao Cruzeiro que faça a desvinculação do atleta no BID sob pena de multa diária de R$ 50 mil. O Cruzeiro será notificado amanhã (quarta-feira) sobre a liminar deferida”, explicou o advogado André Serrão, responsável pela ação do técnico.

Somente dessa forma é Felipe Conceição poderá ter o vínculo com o Remo publicado no BID e assim comandar o clube no jogo contra o Vila Nova, marcado para quinta-feira (8), às 21 horas, no Baenão, pela 10ª rodada da Série B.

Entenda o caso

O Cruzeiro-MG não publicou até hoje a rescisão de Felipe Conceição no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O técnico saiu da Raposa no dia 9 de junho. A Raposa queria que o técnico aceitasse que o fim do vínculo foi em comum acordo.

No entanto, o treinador se recusou, alegando que não foi desse maneira o fim do contrato, e acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para conseguir trabalhar no Remo. As informações foram divulgadas pela Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Inclusive, Felipe Conceição diz que ainda não recebeu os valores referentes à rescisão de contrato.

A partida entre Remo e Vila Nova terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.