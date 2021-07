Técnico do Remo pede liminar para estrear pelo Leão na Série B do Brasileiro

O novo técnico do Remo, Felipe Conceição, busca se regularizar a tempo de estrear pelo clube na Série B. Como informado por OLiberal.com na última segunda-feira (5), Felipe está envolvido em um imbróglio com o Cruzeiro-MG, clube onde trabalhou neste ano.

Em conversa com o presidente do Remo, Fábio Bentes, ele revelou que Conceição pediu uma liminar para poder estar à beira do campo já na quinta-feira (8), quando o Leão recebe o Vila Nova, às 21h, no Estádio Baenão, pela 10ª rodada do Brasileiro.

"Ele [Felipe Conceição] pediu uma liminar. Está aguardando conseguir, para poder trabalhar", revelou Bentes.

O caso

O Cruzeiro-MG não publicou até hoje a rescisão de Felipe Conceição no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O técnico saiu da Raposa no dia 9 de junho. A Raposa queria que o técnico aceitasse que o fim do vínculo foi em comum acordo.

No entanto, o treinador se recusou, alegando que não foi desse maneira o fim do contrato, e acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para conseguir trabalhar no Remo. As informações foram divulgadas pela Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Inclusive, Felipe Conceição diz que ainda não recebeu os valores referentes à rescisão de contrato.