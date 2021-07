Imbróglio com o Cruzeiro pode fazer Felipe Conceição não comandar o Remo contra o Vila Nova; entenda

O técnico do Remo, Felipe Conceição, começou nesta segunda-feira (5) a preparar o time para o próximo jogo na Série B. No entanto, um problema com seu ex-clube pode prejudicar a estreia do treinador no Leão, na próxima quinta-feira (8), contra o Vila Nova, às 21 horas, no Baenão, válido pela 10ª rodada da competição.

Isso porque o Cruzeiro, que também é adversário do Remo na Série B, não publicou até hoje a rescisão de Felipe Conceição no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O técnico saiu da Raposa no dia 9 de junho, após a eliminação para a Juazeirense, na terceira fase da Copa do Brasil.

Felipe Conceição agradeceu pela oportunidade no Remo e se diz motivado para este novo desafio (Bruno Haddad / Cruzeiro)

A Raposa queria que o técnico aceitasse que o fim do vínculo foi em comum acordo. No entanto, o treinador se recusou a assinar o documento, alegando que não foi desse maneira o fim do contrato, e acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para conseguir trabalhar no Remo. As informações foram divulgadas pela Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Inclusive, Felipe Conceição diz que ainda não recebeu os valores referentes à rescisão de contrato com o Cruzeiro.

“Após muita insistência, na última sexta-feira o Clube-Réu [Cruzeiro] apresentou ao Autor [Felipe Conceição] somente a rescisão de seu contrato federativo, já assinada por seu Presidente, mas nele constando que a rescisão se deu por comum acordo entre as partes, o que não condiz com a realidade. Por isso, o Autor não pôde firmar o referido documento, e, via de consequência, permanece vinculado ao Clube-Réu nos sistemas da CBF, o que inviabiliza que o mesmo seja inscrito por outro clube na condição de treinador profissional", diz a petição.

Felipe Conceição pede que a rescisão com a Raposa seja publica no BID de maneira imediata. Somente desta forma que o Remo poderá fazer o registro do novo técnico para que ele possa estar à beira do gramado na quinta-feira (8).

"O Autor foi anunciado em 01.07.2021 pelo Clube do Remo, razão pela qual é urgente que se efetive a baixa de seu vínculo com o Clube-Réu nos sistemas da CBF, sob pena de ver cerceado seu direito de trabalho na condição de treinador principal da equipe principal de seu clube empregador, que tem partida oficial, válida pelo agremiação disputante do Campeonato Brasileiro da Série B 2021, designada para 08.07.2021", afirmou.

A reportagem entrou em contato com o Clube do Remo para saber se o clube está sabendo da situação e como busca resolver o problema e está aguardando o posicionamento.

