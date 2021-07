Novo técnico do Remo já está em Belém e será apresentado oficialmente neste domingo

O Remo vive um momento conturbado, com jejum de vitórias e pela segunda rodada consecutiva dorme na zona de rebaixamento da Série B, além de ter trocado de técnico. Felipe Conceição, 41, anos, novo comandante azulino, já está em Belém e chega para ocupar o cargo de Paulo Bonamigo, que pediu para deixar o Leão.

O novo treinador chegou neste sábado (3) a capital paraense e já conheceu as dependências do Estádio Evandro Almeida. O carioca já posou com o camisa do Leão e define neste domingo (4) a programação semanal do elenco, além de ser apresentado de forma oficial em uma coletiva de imprensa e também soa jogadores.

O novo treinador do Leão, @felipeconceicao, já está na capital paraense!



Boa temporada, Felipe! 🦁



📷 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/YhEZ2LY5Fn — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) July 3, 2021

Felipe Conceição já teve passagens pela base do Botafogo-RJ, comandou também a equipe profissional, além de der dirigido o Macaé-RJ, América-MG, Red Bull Bragantino-SP, Guarani e Cruzeiro-MG. Na Raposa, no seu último trabalho, foram 19 partidas, com oito vitórias, três empates e oito derrotas, um aproveitamento de 47,36%. Ele foi dispensado pelo clube mineiro após a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil para o Juazeirese-BA.