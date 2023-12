Léo Lang fala sobre Remo, Série C e concorrência no gol: 'será o maior desafio da minha carreira'

Natural de Cotriguaçu-MT, o goleiro Léo Lang já está integrado ao elenco azulino, que treinou na tarde desta terça-feira (26), sob o comando do técnico Ricardo Catalá. O arqueiro foi anunciado no último dia 6 de dezembro e desde então vem se adaptando à nova rotina, entre elas a disputa pela titularidade no gol azulino, bem como o desafio de disputar as competições da temporada.

Ao todo, Léo Lang terá pela frente o Parazão, Copa do Brasil, Copa Verde e Série C. "Os atletas vêm evoluindo dia após dia num nível tático e técnico. A Série C vem se tornando cada vez mais competitiva e exige um nível de entrega e profissionalismo muito grande ao longo da competição. Mesmo eu não estando aqui, na última tivemos quatro derrotas seguidas e isso prejudicou a temporada inteira. Mas ainda temos outros desafios. O clube vem se mobilizando e a gente também a voltar a devolver essa alegria ao torcedor", comenta.

Aos 25 anos, o goleiro tem passagens por Fluminense, Vila Nova, Jataiense, Inter de Minas, América Mineiro e Tombense, onde jogou a Série B do Brasileiro neste ano e agora, em 2024, parte para um novo desafio.

"Eu acompanho muito o Clube do Remo, os jogos, mas só quando cheguei aqui eu vi a dimensão do que é o clube. Desde o primeiro contato até a chegada no aeroporto a gente viu tamanho profissionalismo em todos os departamentos, muitos profissionais capacitados, todo staff, prestadores de serviço. O mínimo que a gente tem que fazer é retribuir isso com muito empenho e muita dedicação", garante.

Léo Lang no dia de sua primeira entrevista como goleiro do Remo. (Samara Miranda / Ascom Remo)

Mas o maior desafio, no entanto, estará no próprio gol, praticamente um "território" ocupado nos últimos sete anos por Vinícius, a quem o novo contratado rende elogios. "Eu já acompanhava o trabalho do Vinícius há algum tempo, mas ainda não o conhecia. E chegando aqui eu entendi o porquê dele ser um ídolo. É um excelente profissional e me recebeu muito bem. Para mim é um prazer imenso dividir o dia a dia com ele. Respeito muito o que ele fez e venha a fazer aqui, mas venho trabalhando muito, querendo aprender com ele, com o Juninho, para evoluir no dia a dia. Vai ser uma disputa muito sadia entre eu e ele", encerra.