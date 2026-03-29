Léo Condé lamenta empate do Remo e cita impacto da chuva na atuação

Nem mesmo a utilização de titulares e dos novos contratados deu ao Clube do Remo o impulso necessário para conquistar a primeira vitória na Copa Norte. O empate em 1 a 1 não agradou à torcida nem à comissão técnica, que, ao final da partida, fez uma avaliação sucinta do desempenho e lamentou o resultado.

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“É claro que a gente tinha a pretensão de vencer. Trabalhamos para isso, e a expectativa era essa. Infelizmente, tivemos apenas 25 minutos de jogo. Depois caiu uma tempestade e deixou de ser futebol, virou mais luta e disputa. Sabemos que é difícil para o torcedor assimilar, até porque vínhamos de um bom treinamento”, disse o técnico.

A forte chuva que caiu na tarde deste domingo interferiu diretamente na utilização dos atletas. Segundo o treinador, a comissão precisou segurar algumas mudanças programadas.

“Tivemos que segurar um ou outro atleta para não correr riscos de perder jogadores para a Série A, como aconteceu com o Marllon, que acabou saindo. Vejo que esse é o foco central neste momento”, acrescentou. Apesar disso, ele fez um balanço do desempenho da equipe.

“A equipe brigou, lutou dentro das condições da partida, embora não da forma que gostaríamos. Criamos chances de gol, como foi contra o Bahia. Hoje, muitas jogadas saíram mais na base do lançamento, e ainda encontramos o goleiro deles em uma tarde inspirada. Fica difícil fazer uma avaliação coletiva e individual.”

Quando teve a oportunidade, o Remo ainda desperdiçou uma penalidade com Poveda. Sobre o lance, em que Yago Pikachu sofreu a falta, Condé afirmou que deixou a decisão sobre o batedor nas mãos dos jogadores.

“O Pikachu é um bom cobrador, assim como o Poveda. Eu dei liberdade para os dois, eles conversaram e o Pikachu deixou a bola para ele. Quando perde, sempre vai haver questionamento”, destacou.

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Segundo o treinador, o principal desafio agora é recuperar o elenco para uma sequência intensa de jogos entre Copa Norte, Série A e Copa do Brasil.

“Já começamos em janeiro e, no próximo mês, teremos nove jogos em 27 dias, entre Copa Norte, Brasileiro e Copa do Brasil. Esperamos que a CBF, junto aos clubes e atletas, consiga fazer ajustes para melhorar isso”, observou, deixando claro que a prioridade, neste momento, segue sendo a Série A.

“Aproveitamos esse período de treinos para nos preparar, mas o foco principal são os jogos contra Santos e Grêmio. Dentro desse cenário, não queríamos ficar dez dias sem atuar com a equipe principal, mas também não dava para colocar todos”, completou.

O resultado complicou a situação do Remo na tabela da Copa Norte. A equipe agora precisa vencer pelo menos dois jogos, empatar um e ainda depender de outros resultados para avançar de fase.

Na próxima quinta-feira (2), o Remo enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. Em seguida, viaja a Porto Alegre, onde encara o Grêmio, no dia 5.