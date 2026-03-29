Léo Condé lamenta empate do Remo e cita impacto da chuva na atuação Treinador destaca dificuldades com o gramado, defende desempenho da equipe e projeta sequência decisiva na temporada O Liberal 29.03.26 20h12 Condé lamentou a derrota, mas fez ressalvas quanto às condições de jogo. (Luís Carlos / Ascom Remo) Nem mesmo a utilização de titulares e dos novos contratados deu ao Clube do Remo o impulso necessário para conquistar a primeira vitória na Copa Norte. O empate em 1 a 1 não agradou à torcida nem à comissão técnica, que, ao final da partida, fez uma avaliação sucinta do desempenho e lamentou o resultado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “É claro que a gente tinha a pretensão de vencer. Trabalhamos para isso, e a expectativa era essa. Infelizmente, tivemos apenas 25 minutos de jogo. Depois caiu uma tempestade e deixou de ser futebol, virou mais luta e disputa. Sabemos que é difícil para o torcedor assimilar, até porque vínhamos de um bom treinamento”, disse o técnico. A forte chuva que caiu na tarde deste domingo interferiu diretamente na utilização dos atletas. Segundo o treinador, a comissão precisou segurar algumas mudanças programadas. “Tivemos que segurar um ou outro atleta para não correr riscos de perder jogadores para a Série A, como aconteceu com o Marllon, que acabou saindo. Vejo que esse é o foco central neste momento”, acrescentou. Apesar disso, ele fez um balanço do desempenho da equipe. “A equipe brigou, lutou dentro das condições da partida, embora não da forma que gostaríamos. Criamos chances de gol, como foi contra o Bahia. Hoje, muitas jogadas saíram mais na base do lançamento, e ainda encontramos o goleiro deles em uma tarde inspirada. Fica difícil fazer uma avaliação coletiva e individual.” Quando teve a oportunidade, o Remo ainda desperdiçou uma penalidade com Poveda. Sobre o lance, em que Yago Pikachu sofreu a falta, Condé afirmou que deixou a decisão sobre o batedor nas mãos dos jogadores. “O Pikachu é um bom cobrador, assim como o Poveda. Eu dei liberdade para os dois, eles conversaram e o Pikachu deixou a bola para ele. Quando perde, sempre vai haver questionamento”, destacou. VEJA MAIS Em Belém, Remo sofre na chuva e deixa escapar a primeira vitória na Copa Norte A partida prejudicada pelo temporal teve um gol azulino e, minutos depois, o empate do Monte Roraima Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando Taliari projeta Remo regular e mira permanência: 'Temos que fazer nosso mando valer' Atacante que brilhou na última rodada fala sobre disputa por posição, adaptação em Belém e destaca meta de 45 pontos antes de sonhar mais alto Segundo o treinador, o principal desafio agora é recuperar o elenco para uma sequência intensa de jogos entre Copa Norte, Série A e Copa do Brasil. “Já começamos em janeiro e, no próximo mês, teremos nove jogos em 27 dias, entre Copa Norte, Brasileiro e Copa do Brasil. Esperamos que a CBF, junto aos clubes e atletas, consiga fazer ajustes para melhorar isso”, observou, deixando claro que a prioridade, neste momento, segue sendo a Série A. “Aproveitamos esse período de treinos para nos preparar, mas o foco principal são os jogos contra Santos e Grêmio. Dentro desse cenário, não queríamos ficar dez dias sem atuar com a equipe principal, mas também não dava para colocar todos”, completou. O resultado complicou a situação do Remo na tabela da Copa Norte. A equipe agora precisa vencer pelo menos dois jogos, empatar um e ainda depender de outros resultados para avançar de fase. Na próxima quinta-feira (2), o Remo enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. Em seguida, viaja a Porto Alegre, onde encara o Grêmio, no dia 5. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo copa norte 2026 remo x monte roraima futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Série A: Remo pode jogar no Baenão e CBF define jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras CBF detalha tabela e Leão Azul terá jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras em Belém 29.03.26 20h20 Futebol Léo Condé lamenta empate do Remo e cita impacto da chuva na atuação Treinador destaca dificuldades com o gramado, defende desempenho da equipe e projeta sequência decisiva na temporada 29.03.26 20h12 Futebol Em Belém, Remo sofre na chuva e deixa escapar a primeira vitória na Copa Norte A partida prejudicada pelo temporal teve um gol azulino e, minutos depois, o empate do Monte Roraima 29.03.26 19h07 futebol Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato 29.03.26 16h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Futebol Em Belém, Remo sofre na chuva e deixa escapar a primeira vitória na Copa Norte A partida prejudicada pelo temporal teve um gol azulino e, minutos depois, o empate do Monte Roraima 29.03.26 19h07