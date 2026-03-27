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Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A

Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando

O Liberal

O Clube do Remo rescindiu o contrato com o zagueiro Klaus. A saída do jogador foi oficializada nesta sexta-feira (27), com a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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Klaus foi peça importante na campanha do acesso histórico à Série A na última temporada, atuando como titular e exercendo papel de liderança dentro do elenco, sendo um dos capitães da equipe. No entanto, em 2026, o defensor perdeu espaço e passou a ter menos oportunidades.

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Ao longo da atual temporada, o zagueiro chegou a ser utilizado no chamado time B, formado para a disputa de competições regionais, e teve participações pontuais na Série A, mas sem conseguir se firmar novamente entre os principais nomes do grupo.

A saída de Klaus amplia a lista de jogadores que deixaram o clube neste início de ano. Antes dele, nomes como Jorge, Marrony, Sávio, Dodô e Kawan também tiveram suas saídas confirmadas, em meio ao processo de reformulação do elenco azulino.

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