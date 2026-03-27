Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando O Liberal 27.03.26 22h19 O Clube do Remo rescindiu o contrato com o zagueiro Klaus. A saída do jogador foi oficializada nesta sexta-feira (27), com a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Klaus foi peça importante na campanha do acesso histórico à Série A na última temporada, atuando como titular e exercendo papel de liderança dentro do elenco, sendo um dos capitães da equipe. No entanto, em 2026, o defensor perdeu espaço e passou a ter menos oportunidades. VEJA MAIS Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino Ao longo da atual temporada, o zagueiro chegou a ser utilizado no chamado time B, formado para a disputa de competições regionais, e teve participações pontuais na Série A, mas sem conseguir se firmar novamente entre os principais nomes do grupo. A saída de Klaus amplia a lista de jogadores que deixaram o clube neste início de ano. Antes dele, nomes como Jorge, Marrony, Sávio, Dodô e Kawan também tiveram suas saídas confirmadas, em meio ao processo de reformulação do elenco azulino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36 Futebol Após três temporadas e várias polêmicas, lateral encerra contrato com o Clube do Remo O anúncio foi feito pelo próprio jogador, antes da divulgação oficial pelo Leão Azul 27.03.26 15h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20