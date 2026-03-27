Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino O Liberal 27.03.26 18h36 Lateral estava atuando por empréstimo no Novorizontino (dDivulgação Novorizontino) O Clube do Remo anunciou na tarde desta sexta-feira (27) a contratação do lateral-esquerdo Mayk. O jogador, de 26 anos, chega em definitivo após vínculo com o Grêmio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Mayk estava no Novorizontino desde 2025, por empréstimo. No clube paulista, somando a última temporada e o início de 2026, disputou 33 partidas, marcou um gol e teve destaque individual ao ser eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Paulista deste ano, integrando a seleção da competição. Além de Novorizontino e Grêmio, o novo reforço azulino também acumula passagens por Esporte Clube Bahia, América Futebol Clube (RN), Retrô Futebol Clube Brasil e Joinville Esporte Clube. Mayk chega para reforçar o elenco do Remo na sequência da temporada, ampliando as opções para a lateral esquerda, que atualmente está carente, com opções como Cufré. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após três temporadas e várias polêmicas, lateral encerra contrato com o Clube do Remo O anúncio foi feito pelo próprio jogador, antes da divulgação oficial pelo Leão Azul 27.03.26 15h16 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20