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Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026

Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino

O Liberal
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Lateral estava atuando por empréstimo no Novorizontino (dDivulgação Novorizontino)

O Clube do Remo anunciou na tarde desta sexta-feira (27) a contratação do lateral-esquerdo Mayk. O jogador, de 26 anos, chega em definitivo após vínculo com o Grêmio.

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Mayk estava no Novorizontino desde 2025, por empréstimo. No clube paulista, somando a última temporada e o início de 2026, disputou 33 partidas, marcou um gol e teve destaque individual ao ser eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Paulista deste ano, integrando a seleção da competição.

Além de Novorizontino e Grêmio, o novo reforço azulino também acumula passagens por Esporte Clube Bahia, América Futebol Clube (RN), Retrô Futebol Clube Brasil e Joinville Esporte Clube.

Mayk chega para reforçar o elenco do Remo na sequência da temporada, ampliando as opções para a lateral esquerda, que atualmente está carente, com opções como Cufré.

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