Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro O Liberal 27.03.26 18h56 O Clube do Remo anunciou na tarde desta sexta-feira (27) a contratação do meia David Braga. O jogador, de 24 anos, chega em definitivo ao clube azulino após passagem pelo Athletic-MG. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Natural de Itabirito, em Minas Gerais, David defendeu o Athletic nas temporadas 2024 e 2025, além do início de 2026. No período, somou 98 partidas, com 19 gols marcados e dez assistências, sendo uma das peças frequentes no setor ofensivo da equipe mineira. Além do Athletic, o meia também acumula passagens por Atlético Goianiense e Desportivo Brasil ao longo da carreira. Ao chegar ao novo clube, o jogador destacou a importância do momento. “Feliz por chegar ao Remo para disputar a Série A, em um ano muito importante para o clube. É uma grande oportunidade e que seja uma temporada vitoriosa para todos nós”, afirmou. David Braga reforça o elenco azulino como mais uma opção para o meio-campo na disputa das competições nacionais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36 Futebol Após três temporadas e várias polêmicas, lateral encerra contrato com o Clube do Remo O anúncio foi feito pelo próprio jogador, antes da divulgação oficial pelo Leão Azul 27.03.26 15h16 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20