Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada

O Clube do Remo anunciou na tarde desta sexta-feira (27) a contratação do meia David Braga. O jogador, de 24 anos, chega em definitivo ao clube azulino após passagem pelo Athletic-MG.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Natural de Itabirito, em Minas Gerais, David defendeu o Athletic nas temporadas 2024 e 2025, além do início de 2026. No período, somou 98 partidas, com 19 gols marcados e dez assistências, sendo uma das peças frequentes no setor ofensivo da equipe mineira.

Além do Athletic, o meia também acumula passagens por Atlético Goianiense e Desportivo Brasil ao longo da carreira. Ao chegar ao novo clube, o jogador destacou a importância do momento.

“Feliz por chegar ao Remo para disputar a Série A, em um ano muito importante para o clube. É uma grande oportunidade e que seja uma temporada vitoriosa para todos nós”, afirmou.

David Braga reforça o elenco azulino como mais uma opção para o meio-campo na disputa das competições nacionais.