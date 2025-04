Lembra dele? Atacante é apresentado no Criciúma e deve enfrentar o Remo pela Série B

Após passagem marcante pelo Amazonas-AM, o atacante Sassá foi apresentado no Criciúma-SC, para a disputa da Série B. O jogador experiente e cheio de polêmica na carreira, está à disposição do técnico Zé Ricardo e pode enfrentar o Remo, nesta sexta-feira (25), às 19h, no Estádio Herinerto Hülse.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em uma nova fase na carreira, Sassá falou em sua apresentação como isso tem melhorado a sua vida e o quanto esse recomeço foi fundamental para o atacante em campo.

“Virei homem. Antigamente, tinha a vida, acho que, um pouco mais badalada. Hoje estou mais tranquilo. Já tem um tempo que estou vivendo esse novo momento. Deus mudou minha vida e eu consegui enxergar essa mudança, de estar bem fisicamente, bem com a minha família, meus filhos”, falou.

VEJA MAIS

Com passagens em vários clubes como Botafogo-RJ, Cruzeiro-MG, Náutico-PE, CSA-AL, Athletic-MG e também Marítimo, de Portugal, Sassá reencontrou o bom futebol e os gols no Norte do Brasil, atuando pelo Amazonas. Com a camisa da Onça Pintada tornou-se artilheiro, conquistou títulos e acessos e deixou a equipe como ídolo. Ele já estreou com a camisa do Criciúma e falou do apoio do torcedor.

“Foi muito bacana o apoio da torcida no primeiro jogo, já pedindo. Estou focado, trabalhando bastante, aproveitando tudo que o Criciúma tem me oferecido. Então, se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Estou bem focado nisso, trabalhar e buscar meu espaço aqui”, disse.

Sassá é opção para iniciar jogando contra o Remo. O técnico Zé Ricardo pode escalar o atacante no posto de Popó, que foi expulso contra o Novorizontino-SP. Criciúma x Remo duelam nesta sexta-feira (25), às 19h, no Estádio Eriberto Hülse, pela 5ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal +.