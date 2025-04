Remo emplaca 4 jogadores e técnico na Seleção da Rodada na Série B; veja os nomes

Com o fim da 4ª rodada do campeonato Brasileiro da Série B, jogadores do Remo voltaram a figurar na Seleção da Rodada da Segundona. Além de quatro atletas, o Leão Azul também emplacou nesta rodada o técnico Daniel Paulista, após vitória pelo placar de 1 a 0 diante do Coritiba-PR, em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Dentro do G-4 da Série B, o Remo vive um bom momento nesse seu retorno à Segundona do Brasil. Invicto e com o artilheiro da competição, o Leão Azul vem aplacando jogo após jogo atletas na Seleção da rodada. Intitulada como “time de Primeira”, a Seleção da 4ª rodada da Série B teve quatro atletas do Remo e o treinador.

VEJA MAIS

Nesta rodada o goleiro Marcelo Rangel, o lateral-direito Alan Rodríguez, o zagueiro Klaus e o atacante Pedro Rocha, conseguiram vaga na Seleção da Rodada. Fechando o ciclo de remistas o time está o técnico Daniel Paulista, que soube mexer na equipe e dar força ao elenco durante a vitória contra o Coritiba pelo placar de 1 a 0.

Veja a Seleção da 4ª rodada da Série B

Goleiro: Marcelo Rangel (Remo)

(Remo) Lateral-direito: Igor (Vila Nova)

Zagueiros: Klaus (Remo) e Jonathan Costa (Avaí)

(Remo) e Jonathan Costa (Avaí) Lateral-esquerdo: Alan Rodríguez (Remo)

(Remo) Volantes: Falcão (Athlético-PR) e Oyama (Novorizontino)

Meias: Miguelito (América-MG) e JP (Avaí)

Atacantes: Alef Manga (Avaí) e Pedro Rocha (Remo)

(Remo) Técnico: Daniel Paulista (Remo)

Agenda azulina

O próximo compromisso do Remo na Série B do Brasileirão está marcado para sexta-feira (25), às 19h, no Estádio Heriberto Hükse. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal +.