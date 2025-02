Lembra dele? Após cirurgia, lateral do Remo volta a treinar e está em fase de transição

Depois de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passar por cirurgia, o lateral-direito Thalys, do Remo, deve voltar a vestir a camisa do Leão Azul. O jogador está trabalhando com o grupo e está na última fase de transição. A informação foi dada pelo jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, e confirmada pelo núcleo de esporte.

Thalys teve que reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho, após se contundir em partida diante do Tombense-MG, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. O jogador era titular na equipe azulina e teve que encarar uma cirurgia, que o deixou fora dos gramados por nove meses.

O jogador já realiza trabalho com o restante do elenco azulino e está na última semana de transição e logo será liberado 100% pelo Departamento Médico remista. O jogador realizou a cirurgia em Belém e toda a recuperação foi feita na capital paraense utilizando o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

Aos 25 anos e com rodagem no futebol, Thalys foi contratado pelo Remo após boa campanha vestindo a camisa do São José-RS. O jogador realizou 22 partidas com o manto do Leão Azul, sendo 20 como titular da equipe azulina. Antes de defender as cores do Remo, Thalys iniciou a carreira ainda aos 15 anos no Democrala-SL, de Minas Gerais (MG), passou pelas categorias de base do Cruzeiro-MG e América-MG, clube que deu oportunidade no profissional. Passou também pelo Brasil de Pelotas-RS, ABC-RN, além do São José-RS.