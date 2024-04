Lateral do Remo quer apagar imagem do primeiro Re-Pa com vitória nesta quarta-feira (3)

O lateral-direito Thalys deve ser titular pela segunda vez em um clássico Re-Pa. Com apenas 20 anos, o jogador vem ganhando a confiança do técnico Gustavo Morínigo e também reforçando a própria autoestima, após uma grave lesão que o afastou dos gramados por quase cinco meses no ano passado. No primeiro embate, tanto ele quanto o clube não vinham desfrutando de um bom momento, o que ele garante ter passado.

"Creio que não foi um bom começo para o clube. Eu acho que também não vinha fazendo boas partidas devido a uma lesão que tive no ano passado e que me deixou cinco meses longe. Isso para um atleta é bastante significante. Com o decorrer dos jogos eu consegui pegar ritmo e melhorar, assim como toda equipe", diz o atleta, que não se lembra de ter visto na história uma sequência clássica.

"Eu acho que jogar quatro clássicos seguidos vai ser bastante desgastante, tanto física como mentalmente. Por isso precisamos estar bem preparados em todos os aspectos para que a gente saia com essa vitória. Apesar dos clássicos terem aquela imposição, de jogo com raça, dá para ganhar. O professor tem estudado bastante os adversários e sempre passa para o grupo as estratégias antes do jogo. Nesse embate não vai ser diferente e vamos estudar bastante".

Para o jogo, o lateral espera contar também com o apoio da torcida, que vem sendo um fator primordial de incentivo ao time nas últimas partidas disputadas pelo Leão Azul. "Ainda mais em se tratando da torcida do Remo. Quando a gente está em campo conseguimos sentir a presença deles, mas, ali, no gramado, a concentração é outra, decidida nos detalhes. Ao final do jogo é outra coisa, aí vamos comemorar com eles", finaliza.