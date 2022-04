Lateral do Remo minimiza erros defensivos da equipe e afirma: 'Temos que nos apegar às coisas boas'

O Remo chegou na manhã desta sexta-feira (29) em Aracaju (SE), para o duelo contra o Confiança, pela Série C. Após dois jogos sem vencer no torneio - uma derrota e um empate -, o Leão visita o time sergipano, às 19h de domingo (1°), no Estádio Batistão.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

O lateral-esquerdo Leonan falou sobre os problemas do Leão, que viveu uma espécie de "apagão" contra o São José. Quando o time azulino vencia por 2 a 0, sofreu o empate em dois minutos e o sistema defensivo foi alvo de críticas:

"É difícil falar o porquê tomamos esses gols. Claro que o jogo contra o São José foi muito atípico, foi um apagão geral da equipe. Mas acho que a gente não deve focar apenas neste tipo de coisa, temos que nos apegar às coisas boas que a gente fez e sabemos que podemos fazer", afirmou.

Contra o Confiança, o Remo enfrenta um adversário que também está pressionado. Em três rodadas na Terceirona, os mandantes somam apenas um ponto e abrem a zona de rebaixamento. Mas, apesar das dificuldades esperadas, Leonan garante que o Leão condições de desbancar o Dragão em seu habitat, o Batistão.

"Temos um jogo complicado contra o Confiança, mas temos totais condições de buscar fora de casa. A gente sabe que jogar aqui é complicado, é uma equipe que ainda busca a primeira vitória e, jogando em casa, vão complicar a nossa vida. Temos qualidade e sabemos o que fazemos em campo", concluiu.

A partida entre Confiança e Remo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.