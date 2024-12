Jovem destaque da Copa São Paulo, quer chance no profissional do Remo em 2025

O Remo segue a sua pré-temporada visando as competições em 2025. Entre os jogadores está o meia ofensivo Guty, de 21 anos. Natural de Santo André (SP), o paulista espera ansioso por uma oportunidade maior na temporada que se aproxima e tenta pegar os ensinamentos dos companheiros de time que são mais experientes.

Guty fez a sua base no futebol no Corinthians-SP e também no São Caetano-SP, mas se profissionalizou atuando pelo no futebol paraense, mais precisamente no Castanhal e em seguida se transferiu para o Remo, onde atuou na Copa São Paulo e ganhou chances no time profissional no ano passado com o técnico Marcelo Cabo e nesta temporada com o treinador Rodrigo Santana, onde esteve relacionado em várias partidas, mas que só esteve em campo apenas uma vez. Para Guty, a oportunidade vai chegar e sabe que precisa estar preparado para quando isso ocorrer.

“Estou bem feliz, buscando as oportunidades e tenho me esforçado bastante nos treinos. Acredito que na hora certa a oportunidade vai chegar e vou abraçá-la bem”, defende Guty.

O meia ofensivo vem, ao comando do técnico Rodrigo Santana, desempenhando outra função durante os treinamentos no Estádio Baenão. Segundo Guty, ele vem desempenhando bem o que o treinador vem pedindo, mesmo atuando em outro papel.

“Jogo no meio, mas o Rodrigo [técnico] tem me testado bastante na ala, mas estou me sentindo bem e consigo desenvolver minhas funções bem. Ele [técnico] vem me passando bastante instrução e tem me ajudado bastante. Eu faço a função que ele [técnico] me pede, que é fechar o meio. Quando eu estiver com a bola é jogar livre e isso me passa bastante confiança para eu desenvolver o meu trabalho”, disse.

Guty atuando pelo Remo na Copa São Paulo de 2023 (Arquivo pessoal / Instagram guty_meireles03)

Guty se inspira nos atletas que mais experientes do grupo. O jovem tenta desempenhar o que os veteranos fazem e recebe apoio os companheiros de time durante os treinamentos no Baenão.

“Eu me inspiro em alguns jogadores do elenco, sempre que eles estão fazendo algo fico olhando, para fazer e tentar melhorar. Os meus companheiros me dão muitas dicas, o Pavani, Dodô, Rangel, Jaderson. Me inspiro neles e tento fazer igual. Essa é uma oportunidade muito boa pra mim, e espero aproveitar bem. Tenho trabalhado para isso, para hora certa eu tenho certeza que dará tudo certo”, finalizou.

Além do Remo, Guty jogou profissionalmente no Castanhal e Amazônia Independente. No Leão fez uma ótima Copa São Paulo em 2023, marcou golaços, mas não conseguiu deslanchar no time profissional, mesmo com o técnico Marcelo Cabo dando oportunidades. Em 2024, após retornar de contusões, Guty foi “figurinha carimbada” no elenco azulino para os jogos, porém, entrou em campo apenas uma vez, na derrota azulina por 1 a 0 para o Figueirense-SC, na Série C, fora de casa.