Josué Teixeira divulga planejamento antes da estreia no Parazão contra o Itupiranga; veja mais

A Tuna Luso Brasileira já definiu a forma de preparação para a estreia no Campeonato Paraense de 2023. Depois de encerrar o ano na terceira posição na edição do ano passado, os tunantes querem alavancar a participação, contando com o apoio fundamental de alguns reforços e a integração de jogadores das categorias de base. De acordo com o técnico Samuel Teixeira, a tônica do grupo será a integração.

"O planejamento da Tuna está muito bem organizado. Temos alguns jogadores que estão chegando e já com pré-contratos. A apresentação está prevista para o dia 2 de janeiro. Os jogadores que vão permanecer já estão cientes de que vão ficar, assim como os atletas que trouxemos do sub-20, durante a Copa Verde, que também vão fazer parte", comenta o técnico, que vem mostrando uma atenção especial num setor onde tradicionalmente a Tuna Luso fez história, ao revelar grandes craques direto da base.

"Outra coisa é que vamos trazer mais alguns garotos, desta vez do sub-17. Alguns deles tiveram destaque e vamos testá-los no profissional, fazendo um trabalho de integração entre os departamentos de futebol. Assim acredito que vamos trabalhar o rendimento deles e a questão do amadurecimento", explica. Além do Parazão, a Tuna tem programada para 2023 a Série D e a Copa do Brasil.

Até lá, o time vai se ajustando e terá pela frente, como termômetro das demais competições, o certame estadual, onde o time estreia no dia 21 de janeiro, contra o Itupiranga. No Parazão deste ano, a Tuna está no grupo C, com Castanhal, Independente e Tapajós. "A pré-temporada está em vias de acerto. Estamos aguardando uma resposta de um município. Vamos no dia 4 e retornamos dia 14. Aí passamos uma semana em Belém antes da estreia contra o Itupiranga. Estamos com uma expectativa de fazer uma boa campanha no Parazão 2023", encerra.