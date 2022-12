Em plena Curuzu, Tuna Luso goleia Paysandu e conquista o campeonato paraense categoria sub-17; veja

A Tuna Luso Brasileira ressurgiu após o empate em 0 a 0 no primeiro duelo da final do Parazão sub-17, contra o Paysandu, e aplicou uma goleada no rival, em plena Curuzu, garantindo o título de campeão paraense. O placar de 3 a 0 foi construído ao longo do tempo normal, onde os tunantes foram visivelmente superiores em campo.

Matéria em construção...