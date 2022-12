FPF define datas de Paysandu e Tuna Luso, pela final do Parazão Sub-17 de 2022

O clássico entre Paysandu e Tuna, que vai decidir o novo campeão paraense sub-17, já tem data e horário definidos. De acordo com a Federação Paraense de Futebol (FPF), os jogos vão ocorrer na próxima quarta-feira (14) e sábado (17).

O jogo de ida entre Paysandu e Tuna será disputado no estádio do Souza, em Belém. Três dias mais tarde, será a vez do Papão mandar o confronto contra a Águia Guerreira, no jogo de volta, programado para ocorrer no estádio da Curuzu, também em Belém. Veja a agenda completa:

Final do Parazão Sub-17

Jogo de ida: Tuna Luso x Paysandu - quarta-feira (14), às 9h30, no Souza

Jogo de volta: Paysandu x Tuna Luso - sábado (17), às 9h30, na Curuzu

Os finalistas do torneio foram decididos no último final de semana. No sábado (10), o Papão venceu o Vila Rica por 2 a 0, na Curuzu, e garantiu vaga na final. Do outro lado, a Tuna teve mais dificuldade e bateu o Parauapebas no pênaltis, após vencer o Trem de Ferro por 2 a 0, no Souza.

Na decisão, assim como ocorreu nas demais fases de mata-mata, o gol marcado fora de casa não conta como critério de desempate. Em caso de igualdade na soma das duas partidas, o vencedor do torneio será definido em cobranças de pênalti.