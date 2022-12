Paysandu segura Remo em Re-Pa sem gols e garante vaga nas semifinais do Parazão Sub-17

Remo e Paysandu empataram em 0 a 0 na manhã desta sexta-feira (2), no estádio da Curuzu, em Belém, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense Sub-17. Com o resultado, o Papão eliminou o Leão, por ter conseguido vencer o jogo de ida, no Baenão, por 1 a 0.

Agora, o Papão espera a finalização da rodada de quartas de final para o adversário na próxima fase. De acordo com o regulamento do torneio, os confrontos são definidos por sorteio, realizado na Federação Paraense de Futebol (FPF).

A expectativa é que as semifinais sejam realizadas já no meio da próxima semana. As datas e horários dos confrontos serão divulgadas pela Federação em breve.

Remo diz sair de cabeça erguida

De acordo com o treinador remista, Wesley Raad, a geração de jogadores do Leão Azul é bastante promissora. Apesar da derrota, ele avalia que o Time de Periçá buscou mais o gol, mas parou em uma boa atuação do goleiro adversário.

"Assim como foi na primeira partida, controlamos o jogo, fomos donos das ações, mas a bola não entrou. Faltou um capricho maior. Clássico se resume a detalhes e o goleiro deles foi muito feliz. Saímos de cabeça erguida, apesar da eliminação. Temos uma geração que vai dar muitos frutos ao Remo", avaliou.