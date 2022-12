Decisão do Parazão sub-17 começa com empate sem gols entre Paysandu e Tuna Luso; veja mais

Tuna Luso Brasileira e Paysandu entraram em campo na manhã desta quarta-feira (14) para decidir quem leva o título de Campeão Paraense da categoria sub-17. Em um jogo equilibrado e sem muitas emoções, disputado no estádio do Souza, as duas equipes saíram de campo com o placar de 0 a 0, deixando a decisão para o segundo e último confronto, marcado para este sábado (17), no estádio da Curuzu, a partir das 9h30.

Dentro das quatro linhas, o panorama da partida foi bastante equilibrado. Durante a primeira etapa, a equipe bicolor foi ligeiramente superior, tendo maior posse de bola. As dificuldades de converter as jogadas em gol, no entanto, deixaram a partida um pouco travada. A maior parte da ofensividade dos times vinha através de ligações diretas e bolas aéreas, que não conseguiam furar o bloqueio defensivo ou sequer ganhavam alguma conclusão mais arriscada.

Na etapa complementar, a Tuna Luso, aproveitando-se do fator casa, passou a sufocar o adversário e chegou mais vezes à meta adversária. Sob o comando do técnico Analdo Malcher, os lusos tiveram bons momentos em campo, dificultados pelo forte calor, que forçou por duas vezes a interrupção da partida para a hidratação dos atletas.

Após a última paralisação, as duas equipes, já bastante desgastadas, não tiveram corpo suficiente para abrir o placar e a partida acabou ganhando um placar igual e sem gols. No próximo sábado, Paysandu e Tuna Luso voltam a campo, desta vez no estádio da Curuzu. Devido ao placar igual no jogo de ida, o título será dado a quem vencer por qualquer vitória simples.

Os finalistas do torneio foram decididos no último final de semana. No sábado (10), o Papão venceu o Vila Rica por 2 a 0, na Curuzu, e garantiu vaga na final. Do outro lado, a Tuna teve mais dificuldade e bateu o Parauapebas no pênaltis, após vencer o Trem de Ferro por 2 a 0, no Souza.