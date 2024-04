Jogador fará exames na sexta e pode desfalcar o Remo nos próximos clássicos contra o Paysandu

O Remo pode ter um desfalque importante para os próximos clássicos contra o Paysandu. O atacante Jaderson, jogador fundamental na equipe azulina na temporada, deixou o campo no início do segundo tempo no primeiro clássico da Copa Verde e pode ficar de fora do jogo de volta e das finais do Campeonato Paraense. O atleta passará por exames nesta sexta-feira (5), para saber a gravidade da lesão. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal com uma fonte interna do clube.

Jaderson é uma peça importante na equipe azulina. O atleta de 23 anos, formado na base do Athletico-PR e com passagens no Sport-PE, Santa Cruz-PE e Tombense-MG, ganhou espaço no time azulino e é considerado um jogador “coringa” na equipe comandada pelo técnico Gustavo Morínigo. O atleta deixou o jogo contra o Paysandu, no segundo tempo sentindo a coxa. Na maca, o jogador chorou e preocupa a comissão técnica, pela proximidade dos clássicos e início do Campeonato Brasileiro da Série C. O atacante pertence ao Athletico-PR e está emprestado ao Leão Azul.

O jogador que é atacante de ofício, mas que vem atuando mais no meio de campo, já sofreu com uma contusão nesta temporada pelo Remo. Jaderson sofreu uma lesão no dia 14 de fevereiro, no jogo contra o Tapajós, no Baenão, pelo Parazão. O meio-campista teve uma contusão grau 1 na coxa direita e ficou de fora de algumas partidas, incluindo o jogo contra o Porto Velho-RO, na primeira fase da Copa do Brasil, quando o Leão Azul foi eliminado da competição nacional ao ser derrotado por 1 a 0.

O assunto da contusão de Jaderson é tratado com sigilo dentro do Remo, porém, nos bastidores, a ausência do meio-campista é dada como certa pelo menos nos dois próximos clássicos. Com a camisa do Remo nesta temporada, Jaderson disputou 16 partidas e marcou dois gols.