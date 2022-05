Improvisado na lateral, zagueiro do Remo admite sobre visita ao Brasil-RS: 'O empate não seria mau'

Nas últimas semanas, o Remo apresenta problemas na lateral-direita e a escolha do técnico azulino, Paulo Bonamigo, recaiu sobre jovem zagueiro Kevem. Ambos os jogadores de ofício da posição, Ricardo Luz e Rony, estão lesionados e são desfalques. Com isso, Kevem deve continuar sendo improvisado.

Vindo de apenas três jogos na temporada, Kevem, de apenas 21 anos, ganhou a preferência do treinador em um duelo importante, na última rodada: a vitória por 2 a 1 sobre o Confiança, pela Série C. O jogador comentou como procura se comportar ao ser improvisado:

"A gente trabalha bastante. Sou um zagueiro e procuro ficar sempre na defensiva. Trabalho muito como zagueiro, mas sempre que o professor precisa [improvisar], a gente atende o chamado dele. O importante é estar no meio [dos titulares]. Não importa se como zagueiro ou lateral, é estar no meio", disse.

Duelo contra o Brasil de Pelotas

Após a vitória na última partida, o Remo voltou a vencer na Terceirona. Atual sétimo colocado na tabela, o Leão tem um novo desafio longe de Belém, neste fim de semana. O Leão visita o Brasil-RS no sábado (7), às 19h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Kevem admitiu que voltar a Belém com mais um ponto não seria ruim, porém o objetivo é conquistar a vitória.

"Vamos no intuito de conseguir os três pontos. O empate também não seria mau. Mas nosso pensamento é voltar com a vitória. A gente esteve se preparando bem [durante os treinos da semana]. Lá em Pelotas não vai ser fácil, mas a gente vai para ganhar", finalizou Kevem.

Acompanhe a partida entre Brasil e Remo lance a lance pelo portal OLiberal.com.