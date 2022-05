Remo: Ricardo Luz sente novamente lesão e não será relacionado para jogo da Série C

Após descobrir que o volante Jean Patrick não estará entre os relacionados para a partida contra o Brasil de Pelotas no final de semana, o Núcleo de Esportes de O Liberal apurou que o lateral-direito Ricardo Luz também ficará fora do jogo pela Série C. A informação foi obtida nesta quinta-feira (5) por meio de uma fonte ligada ao clube azulino.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Assim como Jean Patrick, Ricardo Luz estava na fase final de recuperação de uma lesão na coxa. O jogador, inclusive, seria relacionado para o jogo no Rio Grande do Sul, mas durante os treinamentos no Baenão voltou a sentir dores. Por precaução, o departamento médico azulino vetou o atleta da partida.

VEJA BEM:

Com a ausência de Ricardo Luz, Kevem deve voltar a jogar improvisado no setor. A outra opção da posição, o lateral Rony, também está lesionado.

A partida entre Remo e Brasil de Pelotas, pela quinta rodada da Série C, será disputada no estádio Bento Freitas, no interior do Rio Grande do Sul. O jogo, que começa às 19h do sábado (7) terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.