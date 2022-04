Governador Helder Barbalho posta foto no Baenão e comemora vitória do Remo sobre o Cruzeiro

O governador Helder Barbalho esteve presente na vitória do Remo sobre o Cruzeiro na última terça-feira (19), no Baenão, no jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil. Torcedor azulino, o político estava no Estádio ao lado dos filhos Thor e Helder Júnior e registrou o momento nas redes sociais.

A postagem até ganhou um comentário do perfil oficial do clube do Remo. Helder viu o Remo ganhar de virada e sair com a vantagem de um gol para a partida de volta, que ocorre só no dia 11 de maio, no Mineirão.

Agora, se o Cruzeiro ganhar com um gol de vantagem a disputa vai para os pênaltis. E para que o Remo seja eliminado, a Raposa precisa ter dois ou mais gols de diferença.