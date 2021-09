Goleiro Vinícius sofre lesão no joelho e desfalca o Remo em quatro jogos; zagueiro também está fora

O Remo terá duas baixas importantes no jogo contra o Náutico-PE, no retorno da torcida ao estádio Baenão. O goleiro Vinícius e o zagueiro Romércio estão vetados e não irão jogar a partida. O clube divulgou um boletim médico na tarde desta quinta-feira (23) informando as lesões dos atletas.

Veja mais

Os jogadores são titulares absolutos no time do técnico Felipe Conceição. O zagueiro Romércio, que retornou de contusão contra o Giarani-SP, está com dor no adutor esquerdo, passará por ressonância e ainda será avaliado. Já o ídolo remista Vinícius teve uma entorse grau dois no joelho direito e desfalcará o Leão por pelo menos quatro partidas na Série B (Náutico-PE, Sampaio Corrê-MA, Coritiba-PR e Vila Nova-GO). O tempo de recuperação de Vinícius será de 15 dias.

Leia o boletim na íntegra

"O departamento médico do Clube do Remo informa que o goleiro Vinícius e o zagueiro Romércio estão vetados da partida contra o Náutico nesta sexta-feira (24). O goleiro Vinícius teve um entorse grau ll no joelho direito. Tempo de recuperação em duas semanas. Já o zagueiro Romércio com dor no adutor esquerdo passará por uma ressonância para ser avaliado. Os jogadores já iniciaram o tratamento junto ao dm remista".

Mudanças

Para o ligar de Rompércio, o Remo pode improvisar o lateral-esquerdo Marlon, que jogou duas partidas na posção. Já no posto do goleiro Vinícius, quem assume é seu reserva imediato Thiago Rodrigues. Em 2021 Thiago atuou em duas partidas pelo Remo, a primeira contra o Itupiranga, pelo Campeonato Paraense com triunfo azulino por 1 a 0 e a segunda diante do Esportivo-RS, pela primeira fase da Copa do Brasil, na vitória por 2 a 0, no interior gaúcho.