Técnico do Remo confirma procura do Náutico, mas revela objetivo: 'Cumprir o meu contrato'

Apesar da derrota para o Guarani, o Remo continua realizando uma Série B positiva até aqui. Não à toa, o trabalho do técnico Felipe Conceição tem sido observado por outros clubes. Em entrevista ao O Liberal, o treinador confirmou uma sondagem do Timbu, mas que o objetivo dele é permanecer no Leão:

"Não chegou uma proposta, foi apenas uma sondagem (conversa) e eu coloquei que iria cumprir o meu contrato e compromisso com o Remo", disse Conceição à reportagem.

Desde 1° de julho no Baenão, Felipe Conceição tem feito um campeonato acima das expectativas. Se o objetivo do Remo era escapar do rebaixamento, o técnico azulino vem conseguindo mais que isso e o clube realiza uma Série B tranquila. Na 11ª colocação, com 33 pontos, a equipe está próxima da meta.

Pelo Remo, Felipe Conceição tem 16 jogos, oito vitórias, dois empates e seis derrotas. O próximo desafio é na sexta-feira (24), às 19h, no Baenão, contra o Náutico. A partida marca o retorno do torcedor aos estádios e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.