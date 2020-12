Goleiro Vinícius esclarece sobre aditivo no contrato e afirma que ficará no Remo

Após o goleiro Vinícius receber um adicional no contrato até o final da Série C, torcedores do Remo questionaram nas redes sociais os motivos do Leão não ter feito um contrato longo. Muitos falaram até em encerramento da carreira por conta do goleiro ter sido eleito vereador em Belém. Vinícius usou sua rede social para esclarecer a situação.

Na sua conta no Instagram, o “paredão” azulino informou que sua renovação será feita após a eleição do clube, marcada para o dia 11 de dezembro.

“Gostaria de esclarecer sobre a minha renovação. No momento o estatuto do clube só permite fazer contrato, assim que for concluída a eleição para presidente faremos o contrato definitivo. Seguimos focados na luta pelo acesso”, escreveu.

Vinícius está no Leão Azul desde 2017. Pela equipe azulina foram mais de 120 jogos e dois títulos do Parazão (2018 e 2019). Neste ano o goleiro decidiu ser candidato a vereador na capital paraense e foi eleito com quase 7 mil votos.