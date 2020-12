Antes do Re-Pa, goleiro e vereador do Remo prorroga contrato com o clube azulino

Além da classificação do Remo, a semana trouxe notícias positivas para a turma do Baenão. Nesta terça-feira (1º), o goleiro titular e ídolo do clube, Vinícius, prorrogou o vínculo com o time azulino até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro.

Desde 2017 no Remo, Vinícius está em sua quarta temporada com a camisa do clube e é titular desde a sua primeira participação na Série C com o Leão. Ao longo de todos esse período, o goleiro vereador já chegou à marca de 120 jogos pelo time.

Na Terceirona deste ano, Vinícius foi titular em todos os 17 jogos até aqui e visa completar as 18 partidas da primeira fase neste sábado (5), às 17h, no clássico contra o Paysandu.

A partida entre Remo x Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e é importante para determinar a posição final das equipes no grupo A do torneio. Além disso, a depender de como terminará a tabela de classificação, a dupla Re-Pa pode ficar no mesmo grupo do quadrangular final da competição.